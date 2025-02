Feyenoord, Pascal Bosschaart è il nuovo allenatore ad interim

L’allenatore siederà sulla panchina del club olandese in vista dei playoff di Champions League contro il Milan

Sarà Pascal Bosschaart l’allenatore ad interim del Feyenoord. Il 44enne sostituirà temporaneamente Brian Priske, esonerato ieri (lunedì, 10 febbraio).

Bosschaart siederà sulla panchina del club olandese in vista della gara d’andata dei playoff di Champions League contro il Milan.

Questa, la nota ufficiale: “L’ex giocatore del Feyenoord Bosschaart, che in precedenza è stato allenatore in seconda allo SC Cambuur e all’FC Dordrecht per diversi anni, proviene dalla Feyenoord Academy, dove è stato responsabile dell’Under 21 e dove ora sta avanzando il suo assistente Arnold Scholten.

Siamo lieti che Pascal si sia subito mostrato disponibile a subentrare temporaneamente. “Ora ho potuto parlare con molti giocatori, membri dello staff e altre persone strettamente coinvolte e tutti si sono resi conto che abbiamo ancora molto per cui lottare”, ha affermato il regista Dennis te Kloese”.

--> --> -->-->