Maria Sole Ferrieri Caputi eletta miglior arbitro donna al mondo dell’IFFHS
L’IFFHS ha eletto Maria Sole Ferrieri Caputi miglior arbitro donna al mondo di questo ultimo anno solare: seconda la Frappart
Il miglior arbitro donna al mondo è Maria Sole Ferrieri Caputi. Come anno anno l’IFFHS (International Federation of Football History and Statistics) ha stilato questa particolare classifica mettendo al primo posto la livornese.
La Ferrieri Caputi ha conquistato in questo anno solare 97 punti. Quattro in più rispetto alla francese Stephanie Frappart che ha vinto questo premio dal 2019 al 2023.
Al terzo posto, invece, con 67 punti c’è la croata Ivana Martincic.