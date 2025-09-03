Nuova avventura per Gian Marco Ferrari: il difensore va allo United FC di Andrea Pirlo

Nuova avventura per Gian Marco Ferrari

Nonostante il calciomercato estivo tra club si sia concluso nella serata dell’1 settembre, diverse sono adesso le squadre che stanno pescando dal mercato degli svincolati per puntellare le rispettive rose con i migliori giocatori rimasti momentaneamente senza squadra.

È il caso dello United FC, che ha portato negli Stati Uniti l’ex difensore di Sassuolo e Sampdoria – tra le tante – Gian Marco Ferrari.

Per il calciatore classe ’92, rimasto svincolato al termine della passata stagione dopo la scadenza del contratto che lo legava alla Salernitana, inizierà dunque una nuova avventura americana. La prima, al di fuori dei propri confini nazionali.

Negli USA, Ferrari incontrerà poi anche sulla panchina una vecchia conoscenza del nostro calcio: Andrea Pirlo.