Alessandro Ferrari, direttore generale Fiorentina (Imago)

Le parole di Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, prima della partita contro il Venezia

La squadra viola è impegnata nel primo dei due posticipi del lunedì, valido per il terzultimo turno di campionato.

Allo stadio Pier Luigi Penzo, prima del fischio d’inizio, ai microfoni di DAZN si è presentato Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina.

Questo il commento all’eliminazione dalla Conference League per mano del Real Betis: “La partita di giovedì lascia un gran dispiacere, però quello che dobbiamo fare è pensare a cosa ci manca adesso. In queste tre partite possiamo giocarci l’Europa. Significa che abbiamo messo tutto quello che potevamo dare, ma adesso serve dare ancora di più”.

Il direttore generale viola ha aggiornato sulle condizioni dei calciatori indisponibili affermando: “Kean si è messo alle spalle una partita da 130 minuti. Tra affaticamenti vari, c’è chi è riuscito a recuperare bene e chi no, come lui, Gudmundsson e Cataldi. Speriamo i primi due recuperino per domenica”.

Rinnovo contratto Raffaele Palladino, allenatore Fiorentina (crediti foto: Fiorentina)

Fiorentina, le parole del direttore generale Ferrari

La settimana scorsa la società viola ha comunicato il prolungamento del contratto dell’allenatore Raffaele Palladino. Anche di questo e di altri piani futuri ha parlato Ferrari.

Queste le sue parole: “Ci sono tante situazioni da vedere, abbiamo preparato una serie di scenari ma dobbiamo prima finire l’anno e poi vedremo quali portare avanti. Col mister abbiamo fatto un primo passaggio (rinnovo, ndr) che ci vede tutti quanti convinti e uniti di quello che stiamo facendo. Poi dopo vedremo le altre situazioni”.