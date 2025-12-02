Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato ai microfono di Sky Sport.

Momento difficile per la Fiorentina: ultimo posto in classifica in Serie A, a pari merito con il Verona, in una stagione che si sta rivelando un calvario.

L’arrivo di Paolo Vanoli in panchina cerca di ridare un po’ di linfa ai giocatori viola, che stanno facendo fatica a ritrovare la forma della scorsa stagione.

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante la cena di natale viola.

Di seguito le sue parole.

Fiorentina, le parole di Ferrari

Ferrari ha iniziato parlando del momento della Fiorentina: “Facce spaventate? Ci sono state situazioni che hanno bisogno di essere affrontate con l’unione di tutti. La scena dopo la partita contro l’Atalanta è stata bellissima. Dzeko ha spiegato ai tifosi che dobbiamo andare tutti nella stessa direzione. Negli spogliatoi non ho visto facce spaventate ma ho visto rabbia e qualche lacrima”. Poi su Vanoli: “Paolo è a un passo da avere la chiave di lettura sui giocatori. L’ambiente pretende giustamente situazioni diverse. Nessuno di noi pensava di trovarsi in questa situazione a questo punto. Vanoli ha il supporto di tutti noi e sta facendo il possibile”.

Ha poi concluso sulle possibili soluzioni e sui leader del gruppo: “Noi veniamo da una stagione dove De Gea, Gosens, Kean, Dodo hanno fatto la differenza insieme a tutti gli altri. Ora a partire dal Capitano Ranieri tutti devono metterci del loro, dobbiamo assolutamente ritrovare l’intesa e tornare a fare ciò che sappiamo. Siamo a un passo”.