Fiorentina, Ferrari: “Dobbiamo pensare partita dopo partita e lavorare”

Il Direttore Generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato nel prepartita della sfida contro l’Udinese che chiude la 27esima giornata di Serie A

La Fiorentina torna in campo dopo il passaggio di turno in Conference League contro lo Jagiellonia. Per i viola sono stati necessari i supplementari per conquistare il pass agli ottavi.

In campionato, invece, la squadra di Vanoli attraversa un periodo positivo con due vittorie consecutive fondamentali per la lotta salvezza.

Prima della partita, il Direttore Generale Ferrari ha parlato così a Sky: “Noi un po’ di mesi fa ci siamo dovuti guardare intorno per capire come affrontare questa situazione. Abbiamo cercato di trovare delle soluzione e l’unica soluzione è stata lavorare. L’unica cosa che dobbiamo continuare a fare è pensare a partita per partita e lavorare“.

Ha anche ricordato Davide Astori, scomparso proprio alla vigilia di Udinese-Fiorentina nel 2018: “Io sono arrivato qualche mese dopo la tragedia di Davide. Da quel momento ho sempre parlato con la sua famiglia. Ci siamo aiutati per portare avanti il nome di Davide”

Le parole di Ferrari

“Con Paolo abbiamo trovato una bella soluzione” – ha detto Ferrari su Vanoli – “Ci sono momenti in cui facciamo bene e altri meno. C’è tanto da lavorare ma il mister ci sta dando tutto e sta cercando di trovare la soluzione anche per questi momenti“.

Ha infine concluso: “Dobbiamo ragionare partita per partita e abbiamo i tifosi che ci sono vicini“.