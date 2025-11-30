Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato nel pre partita della sfida contro l’Atalanta

La Fiorentina è ancora a caccia della prima vittoria in campionato e arriva da una brutta sconfitta casalinga in Conference League.

Di seguito le dichiarazioni di Ferrari a pochi minuti dal fischio d’inizio.

Il direttore generale ha iniziato sul momento della squadra: “Sarà un periodo lungo e difficile, dobbiamo essere consapevoli di dove siamo. Servirà tanto la testa, l’aspetto mentale è fondamentale. Dobbiamo affrontare tutto in maniera positiva”.

Le parole di Ferrari

Ha poi continuato su ciò che ha dichiarato l’attaccante bosniaco dopo la contestazione dei tifosi: “Parole di Dzeko? Edin è un uomo tutto di un pezzo. Ha detto parole importanti, si capisce anchebil momento dei tifosi ma il suo era un tentativo per dimostrare che abbiamo bisogno del supporto di tutti”.

Ha poi aggiunto sulla possibilità di un ritorno di Palladino a Firenze dopo l’esonero di Pioli: ” È la prima volta che rivedo Raffaele, quando abbiamo deciso di cambiare siamo andati decisi su Paolo e abbiamo avuto un riscontro molto positivo, la scelta è stata immediata”.