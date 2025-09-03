Sampdoria, investimento per il futuro: dalla Roma arriva Ferrara

Francesco Ferrara, Sampdoria

Innesto in prospettiva per la Sampdoria, che ha prelevato dalla Roma il giovane classe 2007 Francesco Ferrara

È una sorta di anno zero, questo, per la Sampdoria. Dopo aver evitato la retrocessione in Serie C i liguri ripartono con l’obiettivo di fare meglio della scorsa stagione, e per questo si sono affidati a Massimo Donati in panchina.

Un cambiamento importante, così come ce ne sono stati all’interno della squadra. Il mercato ha portato in casa blucerchiata diversi volti nuovi importanti, tra cui anche qualche giovane. Tra questi anche Francesco Ferrara, esterno d’attacco classe 2007 prelevato dal settore giovanile della Roma.

Jolly offensivo molto rapido e tecnico, il 18enne campano rappresenta un importante innesto in prospettiva per il club ligure. L’idea, infatti, è quella di farlo partire con la Primavera di mister Lupi per poi aggregarsi di volta in volta in prima squadra, iniziando così a respirare l’aria dei grandi.

Nella scorsa stagione Ferrara è riuscito a mettersi in mostra con l’Under18 giallorossa, mettendo a referto 2 gol e 3 assist nelle 18 partite di campionato. Bottino importante, che gli permette di presentarsi alla prima esperienza nel Campionato Primavera 2 come uno dei talenti da tenere d’occhio. Intanto, la Samp lo ha prelevato in prestito biennale con diritto di riscatto – dopo una trattativa condotta anche dall’agente Paolo Schiavone – e inizia a goderselo in vista del futuro. Passo dopo passo, sognando la Serie B e i grandi palcoscenici del calcio italiano.