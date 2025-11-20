Fernandinho annuncia l’addio al calcio giocato

Cinque Premier League con il Manchester City, 1 Copa América con il suo Brasile, 1 Europa League con lo Shakhtar Donetsk e altri 22 prestigiosi trofei.

Questo è il ricchissimo palmarès di Fernandinho, che nella giornata di giovedì 20 novembre ha annunciato l’addio al calcio ai media brasiliani.

L’ormai ex centrocampista ha rivelato questa sua decisione con le seguenti dichiarazioni: “Sono stanco. Sono sfinito correndo per poco più di 30 minuti. Nel calcio, niente mi motiva più, ho già ottenuto tanto in questo sport. Mi sono divertito e ho dato tutto quello che potevo. Ora è il momento di godermi la mia famiglia”

Termina quindi la carriera di Fernandinho, che ha trascorso gli ultimi 11 mesi da svincolato dopo l’esperienza all’Athletico Paranaense. La stessa squadra che lo ha lanciato nel grande calcio nel 2005 con il trasferimento in Europa.