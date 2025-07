Ufficiale l’arrivo alla Roma dell’attaccante irlandese Evan Ferguson: il comunicato del club giallorosso

La Roma ha ufficializzato l’arrivo di Evan Ferguson.

Dopo l’arrivo in Italia nella serata di domenica 20 luglio, l’attaccante ha firmato il suo contratto con il club giallorosso.

Adesso è arrivata anche la nota ufficiale: l’operazione si è conclusa in prestito con diritto di riscatto dal Brighton.

Di seguito il comunicato ufficiale rilasciato dalla Roma nella mattinata di mercoledì 23 giugno.

Ufficiale Ferguson, il comunicato della Roma

“Nato a Bettystown il 19 ottobre 2004, Ferguson è il primo calciatore irlandese nella storia della Roma. Cresciuto nel Bohemian FC, nel 2021 è stato ceduto in Premier League al Brighton. Nel gennaio 2025 è passato in prestito al West Ham. Con la nazionale maggiore dell’Irlanda ha debuttato nel novembre 2022 e ha segnato finora 4 gol in 18 presenze. Tra club e nazionale, ha collezionato complessivamente 103 presenze e 21 reti“, così la società giallorossa ha presentato il proprio nuovo giocatore.

E ha aggiunto: “Ferguson ha scelto la maglia numero 11. Benvenuto a Roma, Evan!“. Il giocatore si aggiungerà alla rosa di Gian Piero Gasperini, che avrà ora una nuova pedina a disposizione in attacco al fianco di Dovbyk. Il mercato giallorosso è appena iniziato: si attendono infatti novità dai fronti Wesley per l’attacco e Ghilardi per la difesa.