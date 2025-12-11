Roma, doppietta di Ferguson nel primo tempo contro il Celtic

Con una rete al 36′ minuto e una al 46′ Evan Ferguson segna la sua prima doppietta e i suoi primi gol in Europa League in giallorosso

Partita sempre più in discesa per la Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi hanno trovato il vantaggio al 6′ grazie all’autogol di Scales.

Trenta minuti dopo, poi, è arrivato il 2-0 con il primo gol in Europa League in questa stagione di Evan Ferguson. Sempre l’irlandese solamente 10 minuti dopo, poi, ha portato gli uomini di Gasperini sul 3-0.

Per lui la doppietta di stasera è la prima con la maglia della Roma.

La doppietta dopo le parole di Gasperini

Ferguson era stato anche uno dei temi principali della conferenza stampa pre partita di Gasperini: “Non ci sono antipatie o simpatie con i giocatori, ci sono solo le prestazioni. Ferguson ne ha avute tante possibilità, a parte quando è stato infortunato, è sempre entrato in campo. Lo vogliamo aspettare? Certo, è un giovane, si può attendere che possa migliorare nelle prestazioni. Non tanto sul piano tecnico“. La risposta del classe 2004 non si è fatta attendere.