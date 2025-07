Roma, Evan Ferguson atteso in serata in città

Evan Ferguson atteso a Roma in serata: l’attaccante atterrà in Italia per diventare ufficialmente giallorosso.

La Roma è pronta ad accogliere Evan Ferguson. L’attaccante irlandese del Brighton è atteso in serata nella Capitale per completare il suo trasferimento in giallorosso e iniziare ufficialmente la nuova avventura sotto la guida di Gian Piero Gasperini.

Dopo settimane di contatti e trattative, la dirigenza romanista ha chiuso l’accordo con il club inglese sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a poco meno di 40 milioni di euro. Una formula che ha convinto entrambe le parti e che permette alla Roma di inserire un giovane talento con grandi margini di crescita senza un esborso immediato troppo pesante.

Ferguson, classe 2004, è considerato uno dei prospetti più interessanti della Premier League, ma la scorsa stagione è stata condizionata da alcuni problemi fisici e dalla concorrenza agguerrita nel Brighton. La scelta di venire in Italia rappresenta per lui un’occasione per rilanciarsi e ritrovare continuità.

La Roma, intanto, continua a muoversi con decisione sul mercato per consegnare a Gasperini una rosa competitiva e all’altezza degli obiettivi stagionali.