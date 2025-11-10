Ferguson e N’Dicka restano a Roma, ma potrebbero andare in nazionale in un secondo momento

Le ultime sull’infermeria della Roma

Arrivata alla pausa per le nazionali in testa alla classifica insieme all’Inter, la Roma ora pensa a recuperare qualche infortunato in vista del ritorno in campo.

Mentre si è fermato Dovbyk, che ne avrà per almeno quattro settimane, Gasperini spera di riavere presto Evan Ferguson, lontano dal campo dall’infortunio del 29 ottobre nella sfida contro il Parma.

Oltre a lui, Evan N’Dicka ha subito un infortunio alla caviglia nel finale della partita vinta contro l’Udinese.

Entrambi sono rimasti a Trigoria per proseguire con le terapie, non partendo per raggiungere il ritiro delle rispettive nazionali, Irlanda e Costa D’Avorio. Ma tutti e due potrebbero partire nei prossimi giorni.

Il comunicato della Roma

La Roma stessa ha dato un aggiornamento sulle condizioni dei due giocatori, partendo da Ferguson, che salterà la gara dell’Irlanda contro il Portogallo ma potrebbe esserci per quella contro l’Ungheria: “Il calciatore Ferguson, di concerto con lo staff della nazionale irlandese, continua le terapie a Trigoria ed esiste la possibilità che raggiunga la sua nazionale per la seconda gara“.

Stessa cosa per N’Dicka: “Il calciatore Ndicka ha subito al termine della gara una distorsione alla caviglia e non è partito per raggiungere la sua nazionale. Di concerto con lo staff medico della Costa d’avorio verra’ deciso se rimarra’ a Trigoria o partira’ nei prossimi giorni“.