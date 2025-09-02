Bologna, Fenucci: “Abbiamo costruito una rosa all’altezza. Immobile? Recupererà in fretta”

Le parole dell’amministratore delegato del Bologna ai microfoni di Sky Sport al termine dell’assemblea di Lega.

Il calciomercato estivo è terminato ed è tempo di valutare l’operato della tante squadre, di Serie A e non, in questa sessione. A dire la sua, ai microfoni di Sky Sport, è Claudio Fenucci. Di seguito le parole dell’amministratore delegato del Bologna.

Fenucci ha parlato delle prime gare disputate e ha fatto un primo bilancio sul calciomercato estivo del club rossoblù: “Per fare delle valutazioni bisogna aspettare ancora l’inserimento dei nuovi, volevamo costruire una squadra come lo scorso anno, propositiva e lo staff ci sta aiutando molto nel costruire tutto ciò. Abbiamo creato una rosa più lunga perché avremo tante partite”.

Sull’ infortunio di Immobile, arrivato all’inizio del match contro la Roma, ha dichiarato: “Dispiace per l’infortunio, ma recupererà in fretta. Aveva trovato subito spazio come titolare all’Olimpico, ma la volontà della società è stata quella di costruire una rosa un po’ più ampia perché abbiamo dalle 51 alle potenziali 61 gare più le nazionali, serviva quindi avere una rosa all’altezza”.

Sull’obiettivo del Bologna per la stagione appena iniziata ha concluso: “Abbiamo sempre migliorato partita dopo partita, ma quindi il prossimo obiettivo è la partita col Milan”