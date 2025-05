Claudio Fenucci, AD del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita dell finale di Coppa Italia contro il Milan

È tutto pronto per la finale di Coppa Italia tra il Bologna di Vincenzo Italiano e il Milan di Sérgio Conceição. Le squadre stanno per scendere in campo per giocarsi il titolo.

La partita si terrà alle ore 21 allo “Stadio Olimpico” di Roma.

Ecco le dichiarazioni di Claudio Fenucci, Amministratore Delegato del Bologna, ai microfoni di Mediaset nel pre partita.

L’AD ha rilasciato un importante annuncio sul futuro di Vincenzo Italiano: “Ha un contratto di un altro anno ma siamo convinti di continuare il rapporto. Siamo molto contenti del suo lavoro, abbiamo già iniziato a parlare con il suo procuratore per proseguire insieme.”