Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Fenerbahce: l’ex CT del Belgio sostituisce Mourinho sulla panchina del club turco

Ora è ufficiale: il Fenerbahce ha scelto Domenico Tedesco come nuovo allenatore. L’ex Lipsia e Schalke, reduce dall’ultima esperienza come CT del Belgio, sostituisce José Mourinho.

Come raccontato nelle scorse ore, il club turco stava già spingendo su Tedesco, sul quale si era mosso anche il Nottingham Forest prima di puntare su Postecoglou.

Tedesco torna dunque a guidare una club dopo i due anni sulla panchina del Belgio: l’ultima esperienza è stata tra il 2021 e il 2022 con il Lipsia, con cui ha vinto una Coppa di Germania.

Di seguito il comunicato del Fenerbahce.

Fenerbahce, il comunicato su Tedesco

“Il Fenerbahçe Spor Kulübü annuncia di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Domenico Tedesco. L’accordo con il tecnico è stato raggiunto per un contratto di due anni“.

“Il suo assistente sarà Gökhan Gönül, uno dei nostri ex capitani che per molti anni ha indossato la nostra maglia a righe“.