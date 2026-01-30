Il Fenerbahçe non ha l’accordo con l’Atalanta per Lookman: il punto

Il Fenerbahçe non ha ancora raggiunto l’accordo con l’Atalanta per il trasferimento di Ademola Lookman

Il Fenerbahçe vuole rinforzarsi in attacco ma non ha ancora trovato l’accordo per portare in Turchia Ademola Lookman.

L’Atalanta ha ricevuto un’offerta dal club di Istanbul, ma ha chiesto termini di pagamento diversi o garanzie bancarie.

Nelle scorse ore è andato in scena un incontro tra i nerazzurri e il Fenerbahçe, ma i due club non sono riusciti a trovare un’intesa proprio sui termini di pagamento.