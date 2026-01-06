Lazio, accordo vicinissimo col Fenerbahce per la cessione di Guendouzi

Il Fenerbahce è vicinissimo all’accordo con la Lazio per l’arrivo di Matteo Guendouzi: il club turco ha aumentato la sua offerta

Matteo Guendouzi va sempre più verso il Fenerbahce. Il club turco, infatti, ha aumentato la sua offerta alla Lazio per il centrocampista, e ora le parti sono vicinissime all’accordo.

Come vi abbiamo raccontato, infatti, la trattativa tra il Fenerbahce e i biancocelesti stava proseguendo in queste ore, e adesso la distanza si è ridotta.

L’intesa tra i due club, infatti, si basa sulla partenza di Guendouzi all’inizio della prossima settimana, dopo il match della Lazio contro il Verona.

Dopo due stagioni e mezzo, dunque, il francese è sempre più vicino a lasciare i biancocelesti.