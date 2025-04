L’episodio tra José Mourinho e Buruk nel finale del match tra Fenerbahce e Galatasaray

La gara tra Fenerbahce e Galatasaray è sempre una delle più sentite in Turchia. Le due squadre sono legate da una forte rivalità che si rinnova di partita in partita.

Anche in occasione del match di Coppa di Turchia, Fenerbahce e Galatasaray sono state protagoniste di una gara con tante emozioni, soprattutto al termine dei 90 minuti.

Gli ospiti hanno vinto 2-1 grazie alla doppietta di Victor Osimhen, inutile dunque la rete di Szymanski, che ha accorciato le distanze.

Nel finale, però, la tensione è cresciuta ed è sfociata con tre espulsioni, tutte di giocatori non in campo: Yilmaz e Demirbay per il Galatasaray e Yandas per il Fenerbahce. Anche l’allenatore del club gialloblù José Mourinho è stato protagonista di un episodio curioso.

Mourinho protesta con Buruk a fine partita: l’episodio

Lo special One, infatti, ha protestato dopo la fine della partita contro l’allenatore del Galatasaray Okan Buruk.

Mourinho si è preso la scena tappando il naso dell’allenatore ospite, che è caduto a terra subito dopo.