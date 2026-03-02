Il Fenerbahce rompe il silenzio. A scatenare la rabbia, un rigore solare negato nel rocambolesco pareggio in casa dell’Antalyaspor

Il Fenerbahçe non ci sta più e alza la voce in maniera perentoria. Dopo settimane di tensioni, il club gialloblù ha diramato un comunicato ufficiale rivolto ai vertici del calcio turco, puntando il dito contro le recenti direzioni arbitrali che, a detta della società, stanno sistematicamente penalizzando il cammino della squadra e falsando la regolarità del campionato.

Nel testo diffuso dal club, la dirigenza sottolinea come la propria strategia iniziale fosse quella di restare fuori da ogni tipo di polemica. “Dall’inizio della stagione abbiamo preferito restare lontani da tutte le discussioni e concentrarci solo sul campo e sul gioco”, si legge nella nota ufficiale. L’obiettivo era quello di non alimentare provocazioni per tutelare l’immagine del calcio turco, mantenendo un dialogo costruttivo e costante con la Federazione.

Tuttavia, la società ha ritenuto che il limite fosse stato ampiamente superato: “Questa nostra volontà di buonsenso e di rimanere focalizzati sul campo non significa che acconsentiremo all’usurpazione dei nostri diritti”.

Il Fenerbahçe denuncia apertamente come gli errori arbitrali delle ultime settimane non possano più essere considerati una sfortunata eccezione, ma un problema radicato che mina il senso di giustizia sportiva. Il messaggio inviato alla TFF (la Federcalcio turca) e in particolare al MHK (il designatore e vertice arbitrale) non ammette repliche: il club si rifiuta di accettare un sistema in cui chi alza la voce ne trae beneficio, mentre chi mantiene un profilo rispettoso ed educato viene vittimizzato. La richiesta finale è la pretesa di passi concreti, immediati e trasparenti per riportare equità nel torneo.

L’episodio che ha portato la rabbia del Fenerbahce

A far traboccare il vaso, spingendo il Fenerbahçe a pubblicare la nota nella giornata di oggi, è stato quanto accaduto proprio ieri, 1 marzo 2026, nell’ultimo turno di Süper Lig. Nella delicata sfida in trasferta contro l’Antalyaspor, terminata con il punteggio di 2-2, la squadra gialloblù ha recriminato duramente per la gestione disciplinare e tecnica del direttore di gara Alper Akarsu.

KAMUOYUNA Sezon başından bu yana tüm tartışmaların dışında kalmayı, yalnızca sahaya ve oyuna odaklanmayı tercih ettik. Provokasyonlara kapılmadan, polemik üretmeden, futbolun konuşulmasını istedik. Bu duruşumuz; yalnızca kulübümüz adına değil, Türk futbolunu düşünerek, Türk… pic.twitter.com/mZ8AASt09f — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 2, 2026

L’episodio che ha mandato su tutte le furie l’ambiente è legato a un evidente calcio di rigore non concesso in favore del Fenerbahçe. Si tratta di un errore che ha trovato d’accordo persino gli ex arbitri e i moviolisti turchi, i quali nelle analisi post-partita hanno definito il fallo in area come “un rigore indiscutibile”, criticando aspramente l’assenza di un intervento correttivo.

Questa clamorosa svista, costata di fatto due punti vitali nella corsa al vertice, è stata percepita dalla dirigenza come l’ennesimo tentativo di “vanificare il sudore e il lavoro dei giocatori in campo”, portando così all’inevitabile ed esplosiva reazione istituzionale di queste ore.