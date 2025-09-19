Fenerbahçe, il presidente Koç risponde a Mourinho: “Tutti i nostri giocatori hanno avuto un calo”

Le considerazioni del presidente del Fenerbahçe Ali Koç in risposta alle parole di José Mourinho

“A Istanbul ho sbagliato, il Fenerbahçe non rappresentava il mio livello”, aveva dichiarato ieri José Mourinho nella conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore del Benfica.

L’allenatore portoghese è tornato nel suo Portogallo dopo l’esperienza turca al Fenerbahçe, conclusa con un esonero proprio dopo il mancato accesso alla League Phase di Champions League nella doppia sfida preliminare contro il Benfica.

Alle dichiarazioni di Mourinho però, non si è fatta attendere la risposta della sua vecchia squadra e del presidente Ali Koç, che ha commentato le parole del portoghese con “tutti i giocatori che hanno brillato nella stagione dei 99 punti (la 2023-2024, ndr) hanno registrato un calo”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Fenerbahçe, la risposta del presidente a Mourinho

“La partenza di Mourinho è stata difficile, era come un membro della famiglia”, ha dichiarato il presidente Koç. “Ma dire che venire qui è stato un errore è una dichiarazione che svaluta un allenatore di questo livello”.

Ha poi aggiunto: “Tutti i nostri giocatori che avevano brillato nella stagione dei 99 punti hanno registrato un calo. Kerem Aktürkoğlu ha segnato il gol decisivo: la sconfitta non è colpa sua”.