Archie Brown è un nuovo giocatore del Fenerbahçe: “Un onore essere qui”

Archie Brown è un nuovo giocatore del Fenerbahçe. Il terzino inglese ha lasciato il Gent per trasferirsi al club turco.

Negli scorsi giorni il Milan ha provato a soffiare alla squadra di Josè Mourinho il talentuoso giocatore. I rossoneri, infatti, si sono inseriti nella trattativa tra il giocatore e il Fenerbahçe facendo tentennare il terzino.

Alla fine, però, il giocatore ha mantenuto la parola data ai turchi ed è sbarcato a Istanbul per firme e foto di rito.

Brown ha rilasciato a Fenerbahçe Television le prime dichiarazioni da giocatore gialloblù: “Mi sento a casa. È una grande opportunità lavorare con Mourinho“.

“Un onore lavorare con Mourinho”

Archie Brown ha proseguito il suo discorso dicendo: “Anche prima di venire qui, mi sentivo già parte di questa famiglia. Provo emozioni intense. Grazie a Dio questo posto mi sembra già casa mia“.

Il terzino ha parlato anche di Josè Mourinho: “Cercherò di vivere il miglior periodo della mia carriera con Mourinho, è stato uno dei fattori più importanti nel mio arrivo in questo club. È una grande opportunità per me lavorare con qualcuno che può aggiungere molto dalla sua esperienza. In breve, cercherò di ottenere da lui il maggior numero di informazioni possibili e di vivere il periodo migliore della mia carriera nella sua gestione. Per questo è un grande onore per me“.

“Sono pronto a dare il massimo per il Fenerbahçe”

Brown ha parlato della scelta di firmare per il Fenerbahçe: “Penso che sia stata una combinazione di più motivi. Innanzitutto, la prima ragione è stata l’atmosfera familiare del club, come ho detto prima. Per me era molto importante sentirmi desiderato da tutti. Ho anche avuto un grande incontro con Devin Özek. Questo è stato davvero un fattore decisivo per me. E anche il Presidente. Sia il Presidente che Devin Özek mi hanno fatto sentire come se fossi a casa, facendomi sentire che ero davvero il benvenuto e che volevano che fossi qui. Francamente, devo loro un grande ringraziamento perché non so se sarei qui ora se non fosse stato per loro. Quindi sono assolutamente grato a loro“.

Infine, l’inglese si è rivolto ai suoi nuovi tifosi: “Sono pronto a dare il massimo per questo club. Il mio messaggio ai tifosi è: Non vedo l’ora di scendere in campo. Finché sarò qui, lotterò fino alla fine. Sono pronto a dare tutto per questo club. È un onore per me“.