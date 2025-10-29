La Juventus ha già uno Spalletti: chi è Federico, figlio del neo allenatore bianconero

Alla scoperta di Federico Spalletti – figlio di Luciano – da tempo all’interno dello staff della Juventus: chi è e cosa svolge per i bianconeri

La novità di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus porta con sé una curiosa “storia di famiglia”. Questo perché il figlio dell’allenatore, Federico Spalletti, è già da tempo nello staff del club bianconero.

Federico, classe 1995, è dal 2024 all’interno del gruppo degli osservatori dei bianconeri, con particolare focus sul settore giovanile del club.

Una storia però che è ben distante dalle classiche vicende di “eredità sportiva”, visto che riguarda quella di un ragazzo che ha deciso ben presto di allontanarsi dal calcio per inseguire, in primo luogo, le sue idee.

E che a un certo punto del suo percorso, per un caso o per un altro, si ritroverà a lavorare a stretto contatto con suo papà nello stesso club.

Juventus, chi è Federico Spalletti

Federico decide a 18 anni di volare negli Stati Uniti per studiare filosofia al Kalamazoo College, in Michigan, per immergersi in una vita da studente lontano dai riflettori. Dopo aver conseguito la laurea con le massime onorificenze, intraprende un master in filosofia analitica in Svizzera. Impegni (condivisi con il padre, come spesso dichiarato dallo stesso Luciano) che l’hanno portato a maturare un approccio razionale e critico, che oggi definisce la sua visione del calcio ( si legge dai suoi profili personali).

Ma la passione per il pallone c’è sempre stata. Infatti, nel 2022 Spalletti si iscrive al Corso per Osservatori al Centro Tecnico Federale di Coverciano, diplomandosi due mesi dopo e trasformando le sue riflessioni in mestiere. E dopo un periodo di esperienza nello scouting dell’Udinese, dove ha affinato la capacità di analisi dei giocatori e dei contesti, nel 2024 è arrivata la chiamata della Juventus grazie all’allora direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dove oggi lavora come video scout monitorando giovani talenti in giro per il mondo.

Presente e futuro

Il club bianconero si arricchisce così di un’altra storia familiare. Non è la prima volta che padre e figlio coesistono professionalmente — ma il caso Spalletti riguarda quello di due menti che, seppur legate, ragionano su piani diversi: uno sulla strategia presente, da campo; l’altro con una visione sul futuro.

Guardando i loro social, non compaiono mai foto assieme di padre e figlio. A dimostrazione di un percorso, quello di Federico, fatto di sforzi in prima persona e di ideali forti. Ora però entrambi, chi più in primo piano chi meno, hanno in mano le redini del club, con l’obiettivo di andare alla ricerca di una quadra a livello di identità ma soprattutto di risultati.