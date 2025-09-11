Un italiano al Benfica: ufficiale Coletta dalla Roma

Ufficiale il passaggio al Benfica di uno dei giovani più interessanti del panorama italiano

Ora è ufficiale la nuova avventura di Federico Coletta, centrocampista classe 2007 che lascia la Roma dopo 10 anni e va al Benfica.

Come raccontato a inizio settembre, il giovane dell’Italia Under 19 si è trasferito in Portogallo per un milione di euro.

Nell’ultima stagione con i giallorossi è stato premiato come miglior centrocampista del campionato Primavera, mentre con la Nazionale ha già vinto l’Europeo Under 17 nell’estate 2024.

Ora per lui inizia una nuova avventura lontano dall’Italia.

Benfica, le prime parole di Coletta

Coletta, dopo le prime foto di rito in maglia Benfica, ha affidato a Instagram le sue prime parole all’inizio di questa nuova esperienza: “Sono molto felice e orgoglioso di essere qui, in un club così grande e storico come il Benfica . È un onore per me indossare questa maglia e rappresentare questi colori. Ringrazio il Presidente e tutto il club per aver creduto in me“.

Il messaggio chiude così: “Grazie ai miei agenti. Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, che è sempre al mio fianco. Non vedo l’ora di iniziare. Forza Benfica“.