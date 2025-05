Le parole di Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, sul futuro di Cristian Chivu

Il buon finale di stagione del Parma, caratterizzata da una lunga striscia di risultati, ha portato a una salvezza tranquilla.

Sotto la guida di Cristian Chivu, arrivato a stagione in corso, il Parma ha collezionato 3 vittorie, 7 pareggi e solamente 3 sconfitte, arrivate contro Udinese, Como ed Empoli.

Proprio di Chivu ha parlato Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ai microfoni di Sky Sport: “Abbiano vissuto un momento difficile a metà campionato con una serie di risultati che non arrivavano… perché le prestazioni, anche nella gestione di Fabio Pecchia, ci sono sempre state“.

Sul cambio in panchina: “Abbiamo deciso di cambiare per cercare di dare una svolta coi risultati. Poi Chivu è stato bravissimo a interpretare questo rush finale perché avevamo un calendario veramente difficilissimo“.

Parma, le dichiarazioni di Federico Cherubini

Sul rinnovo Chivu: “Noi abbiamo un’opzione per poter estendere unilateralmente il contratto, ma vorremmo farlo in accordo con Cristian. Nei prossimi giorni ci incontreremo con serenità e valuteremo se ci saranno le condizioni per continuare. Noi ce lo auguriamo“. Giovedì le parti si incontreranno e, se le cose andranno come previsto, il nuovo contratto di Chivu dovrebbe essere esteso fino al 2027, probabilmente con un’altra opzione.

Ha concluso: “Fino all’altro ieri non pensavamo al futuro ma eravamo concentrati sul presente quindi non abbiamo parlato molto. Ieri abbiamo fatto l’ultima cena di squadra e ci vedremo in settimana. Se l’entusiasmo e le condizioni saranno le stesse di quando è arrivato a febbraio, credo che potremmo tranquillamente continuare“.