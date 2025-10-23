Riccardo Orsolini, giocatore Bologna

Le scelte ufficiali di Daniel Niccolini per la sfida europea

Dopo la vittoria sul campo del Cagliari in campionato è arrivato il momento, per il Bologna, di concentrarsi sull’Europa League.

Ancora alla ricerca dei primi tre punti europei, ad attendere i rossoblù ci sarà l’FCSB di Bucarest.

Calcio d’inizio alle ore 18:45.

Di seguito le scelte ufficiali di Daniel Niccolini (vice di Italiano assente dopo il ricovero per polmonite).

FCSB-Bologna, le formazioni ufficiali

FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu; Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic; Alhasson, Sut; Miculescu, Olaru, Cisotti; Thiam. Allenatore: Charalambous

A disposizione: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Birligea, Tanase, Kiki, Politic, Popescu

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. Allenatore: Niccolini.

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Castro, Bernardeschi, Casale, Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian.

Trofeo Europa League

Dove vedere FCSB-Bologna in diretta tv e streaming

La gara tra FCSB e Bologna, valida per la terza giornata di Europa League e in programma alle ore 18:45, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e Sky Sport 252 (e in streaming su Sky Go o Now TV).