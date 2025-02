La Lazio torna forte su Jacopo Fazzini: la trattativa

La Lazio torna forte su Jacopo Fazzini: ci sono i margini per chiudere la trattativa.

La Lazio torna con decisione su Jacopo Fazzini, giovane centrocampista dell’Empoli, riaccendendo una trattativa che nelle scorse settimane si era raffreddata.

Dopo i primi contatti avvenuti nei mesi scorsi, il club biancoceleste è tornato alla carica, convinto del potenziale del classe 2003.

Questa volta ci sono maggiori margini per trovare un’intesa tra le parti. La dirigenza della Lazio sta lavorando per chiudere l’accordo già nei prossimi giorni, sulla base di un prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a dodici milioni di euro.

Il club biancazzurro, dal canto suo, non si oppone alla cessione ma attende l’offerta giusta, che possa valorizzare adeguatamente il giovane cresciuto nel proprio settore giovanile. Fazzini, noto per la sua visione di gioco e la capacità di adattarsi a diversi ruoli del centrocampo, rappresenterebbe un rinforzo importante per la rosa di Marco Baroni.