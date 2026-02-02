Cremonese, tentativo per Fazzini: i dettagli

La Cremonese ci sta provando per Jacopo Fazzini della Fiorentina: i viola, però, non vorrebbero cederlo

Cremonese scatenata nelle ultime ore di mercato. L’ultimo nome sul taccuino della società grigiorossa è quello di Jacopo Fazzini.

Il centrocampista classe 2003 si è trasferito alla Fiorentina la scorsa estate, collezionando 17 presenze tra Serie A, Coppa Italia e UEFA Conference League.

Jacopo Fazzini piace alla Cremonese e la società sta facendo un tentativo per portarlo a Cremona.

La Fiorentina, però, non vorrebbe cedere il classe 2003 in questa sessione di mercato.