Porto, Francesco Farioli rinnova fino al 2028

Redazione 11 Gennaio 2026
Francesco Farioli (IMAGO)
Francesco Farioli rinnova il proprio contratto con il Porto fino a giugno 2028

Se il Porto è primo in classifica nella Liga Portugal ed è ancora imbattuto, molti meriti vanno riconosciuti a Francesco Farioli.

Il percorso fatto sin qui è (quasi) perfetto: in diciassette giornate, il Porto ha vinto 16 partite e pareggiato 0-0 contro il Benfica. Un rendimento straordinario della squadra di Farioli, desiderosa di tornare a vincere il campionato a distanza di 4 anni.

Nel frattempo, il Porto vuole tenersi stretto Farioli e il rinnovo di contratto fino a giungo 2028 ne è una dimostrazione.

Il club portoghese ha annunciato la notizia con il seguente comunicato: “Il ciclo continua e l’ambizione rimane: l’FC Porto e Francesco Farioli hanno appena prolungato il loro contratto. In un momento cruciale della stagione sportiva, il club e l’allenatore hanno raggiunto un accordo per mantenere il loro legame per le prossime due stagioni e mezzo, fino al 30 giugno 2028“.

Il vice allenatore Felipe Sánchez, che in precedenza ha ricoperto lo stesso ruolo alla Real Sociedad e ha lavorato con Francesco Farioli anche a Karagümrük, Alanyaspor, Nizza e Ajax, entrerà ora a far parte dello staff tecnico della prima squadra. Lo spagnolo si unisce a Dave Vos, Lino Godinho, Lucho González e André Castro (vice allenatori), Callum Walsh (preparatore fisico), Osman Kul (analista), Iñaki Ulloa e Diogo Almeida (preparatori dei portieri).

Francesco Farioli è arrivato al Porto a luglio ed è stato eletto Allenatore del Mese ad agosto. Sotto la sua guida, l’FC Porto ha completato il miglior primo tempo di stagione nella storia del calcio portoghese e vanta il miglior record difensivo in Europa: quattro gol subiti e 13 clean sheet in 17 partite.

Da quando l’allenatore italiano ha preso il comando, il Porto ha accumulato 23 vittorie, due pareggi e due sconfitte, segnando 57 gol e subendone 13 in 27 partite ufficiali. Nel campionato portoghese, l’FC Porto ha vinto 16 partite, pareggiandone solo una, ed è in testa alla classifica con 49 punti su 51 possibili, sette e dieci in più rispetto ai rivali di Lisbona“.