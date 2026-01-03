Farioli: “Futuro? Sono totalmente impegnato con il Porto”

Le parole dell’allenatore italiano in conferenza stampa

Nel futuro e nei pensieri di Francesco Farioli c’è solo il Porto. “Finirò la stagione qui? Certo. Non c’è alcun dubbio — e non c’è mai stato alcun dubbio — su questo. Se guardo alle mie esperienze precedenti, a Nizza e nella scorsa stagione all’Ajax, per me lasciare a metà stagione non è mai stato nemmeno un pensiero. Non è qualcosa che mi passa per la testa”.

Arrivato in Portogallo lo scorso luglio, l’allenatore italiano è ancora imbattuto in campionato.

“Qui a Porto, credo davvero che ci sia anche qualcosa in più, qualcosa di più profondo, in termini di connessione e di rapporto con il presidente e con il club. Da parte mia, sono totalmente impegnato con il club — totalmente connesso alla realtà che stiamo vivendo”.

E in conferenza stampa allontana qualsiasi voce d’addio: “Perché forse qui per la prima volta nella mia vita ho la sensazione che si possa provare ad aggiungere qualcosa sopra delle fondamenta solide, costruire il primo piano e continuare a costruire qualcosa nel tempo”.

“Sono davvero grato alle persone che mi hanno dato l’opportunità di guidare un club di questa dimensione, e tutte le altre cose non sono affatto un tema di discussione. Sono solo rumore — un rumore che non arriva nemmeno alla mia testa, neanche lontanamente”.