Le parole di Francesco Farioli sul suo futuro dopo l’annuncio dell’addio all’Ajax

Dopo essersi fatto recuperare 9 punti nelle ultime giornate di Eredivisie, l’Ajax di Francesco Farioli ha perso il suo campionato chiudendo alle spalle del PSV, che ha potuto così collezionare il 26esimo titolo della storia del club.

Lo stesso Farioli in seguito al secondo posto della sua squadra ha deciso di lasciare l’Ajax dopo un’attenta riflessione, così come si legge nel comunicato ufficiale dei lancieri.

Il suo futuro da allenatore resta ancora tutto da scrivere, e per lui potrebbero aprirsi presto nuove porte. Fra tutte, l’ipotesi Roma per il dopo Ranieri e la Premier League.

In un’intervista ai microfoni del canale olandese Ziggo Sport, l’allenatore italiano ha parlato del suo futuro, commentando anche l’ipotesi di sedersi sulla panchina giallorossa.

Le parole di Farioli sul suo futuro

Sulla sua possibile futura avventura da allenatore, Farioli ha commentato: “Ci sono molte speculazioni, tanti rumors… Io comunque voglio tornare ad allenare. Come accaduto con l’Ajax, a me non interessa il brand e l’importanza della squadra. Ciò che conta è il modo in cui si vogliono fare le cose e la scorsa estate l’Ajax era ciò che volevo. Era lo step giusto per la mia carriera e ora vedremo quale sarà il prossimo. Vedremo se e quando arriverà questa opportunità“.

Infine, ha poi aggiunto: “Sono una persona molto esigente. Prima di andare in una squadra metto sul tavolo i miei pregi e difetti. La parola esigente è probabilmente la migliore per descrivermi. Voglio trovare un club che sia disposto a lottare insieme a me”.