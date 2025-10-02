Lazio, ufficiale: Fares in prestito con diritto di riscatto alla Forte Virtus
Il club bianconceleste ha ceduto il giocatore al club degli Emirati Arabi Uniti
La Lazio saluta Mohamed Fares: l’esterno mancino, classe 1996, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Forte Virtus, club degli Emirati Arabi Uniti.
Il giocatore, dunque, saluta la capitale dopo aver giocato 29 partite con la maglia biancoceleste.
Fares, nel corso della sua carriera, ha vestito anche le maglie di Hellas Verona, SPAL, Brescia, Genoa e Torino.
Di seguito il comunicato ufficiale del club biancoceleste: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Fares alla società Forte Virtus, club degli Emirati Arabi Uniti”.