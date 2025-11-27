Rinforzo per il Pescara di Giorgio Gorgone: è ufficiale l’arrivo di Marco Davide Faraoni. Il comunicato degli abruzzesi

Marco Davide Faraoni è un nuovo giocatore del Pescara. Dopo qualche giorno di allenamento, il club abruzzese ha deciso di tesserare l’ex terzino di Hellas Verona e Fiorentina, rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con i veneti. Di seguito il comunicato ufficiale dei biancazzurri.

“Nel pomeriggio è arrivata, presso la sede del presidente Sebastiani, la firma di Marco Davide Faraoni. Se l’iter burocratico procederà senza intoppi, il calciatore sarà disponibile già dalla gara contro il Padova e indosserà la maglia numero 19“.