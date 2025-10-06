Torna FantaCharity: la lega fantacalcistica benefica giunta alla terza edizione

La lega benefica di Rise Together Foundation e Fantacalcio torna alla terza edizione per sostenere un nuovo progetto

Per il terzo anno consecutivo torna FantaCharity, la lega benefica creata nel 2023 da Rise Together Foundation in partnership con Fantacalcio.

Giunta al terzo anno la Fondazione, nata da GR Sports Agency e voluta da Giuseppe Riso, rimane costantemente attiva (fin dal 2020) per sostenere bambini in condizioni di svantaggio e supportare i maggiori ospedali pediatrici milanesi.

Quest’anno i fantallenatori e anche alcuni assistiti proprio di Giuseppe Riso (tra cui Buongiorno, Frattesi, Mancini e Tonali), saranno al fianco della Casa Pediatrica Fatebenefratelli.

“La creazione di una stanza multisensoriale è forse il progetto più ambizioso che la nostra Fondazione abbia intrapreso fino ad oggi – ha dichiarato il fondatore -. Ne siamo molto orgogliosi e siamo felici di intraprendere questo percorso insieme a Fantacalcio. Daremo vita a un progetto che potrà migliorare la quotidianità e il futuro di tanti bambini“.

I dettagli e i premi in palio

Il progetto, come anticipato, prevede dunque la creazione di una stanza multisensoriale per percorsi terapeutico-riabilitativi rivolti ai bambini fino ai 10 anni con diagnosi di disturbi dello spettro autistico e per bambini che soffrono di disturbi dell’alimentazione. Uno spazio accogliente che favorisca l’esperienza emozionale, sensoriale e relazionale.

Per partecipare alla FantaCharity, è sufficiente una donazione di 20 euro, da effettuare alla pagina dedicata, con possibilità di partecipazione fino alle ore 12:00 di sabato 18 ottobre. In palio, ci sono memorabilia e esperienza uniche presso lo stadio Ferraris di Genova e il Sinigaglia di Como, oltre a maglie donate e autografate per l’occasione dagli assistiti di Giuseppe Riso tra cui appunto Buongiorno, Frattesi, Mancini e Tonali tra gli altri.

Tutti i fondi raccolti attraverso questa iniziativa verrano destinati al nuovo progetto che prenderà il via con la Casa Pediatrica Fatebenefratelli di Milano, diretta dal professore Luca Bernardo.