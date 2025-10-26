Filippo Falco sceglie la Kings League: l’ex giocatore del Cagliari approda ai Gear7 di ManuuXo.

La Kings League accoglie un altro ex Serie A. Il campionato di calcio a 7 più famoso e seguito al mondo accoglie un nuovo protagonista: Filippo Falco.

Il giocatore, rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza con il Campobasso, è stato ufficialmente annunciato come wild card dai Gear7.

La squadra, guidata dal presidente Manuuxo e dal coach Miga, aveva già fatto notizia nelle ultime settimane con l’ingaggio di Marco Sau, ma ha dovuto intervenire sul mercato dopo l’infortunio dello storico attaccante del Cagliari.

L’ingresso dell’ex Lecce e Bologna nel torneo promette di accendere ulteriormente l’interesse dei tifosi, abituati a vedere le wild card portare talento e giocate decisive in ogni edizione. Con Falco a disposizione, i Gear7 sperano di rialzarsi dopo un inizio difficile.