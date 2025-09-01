Niente Verona per Faivre: ripensamento all’ultimo del giocatore
Romain Faivre non sarà un giocatore del Verona: il giocatore non ha firmato il contratto
Sembrava tutto fatto per il passaggio di Romain Faivre dal Bournemouth al Verona.
I due club avevano trovato l’accordo sulle cifre: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.
Il giocatore, nei minuti finali del mercato, ha deciso di rifiutare la proposta dei gialloblù. L’affare è dunque saltato.
Romain Faivre resterà al Bournemouth e verrà ricordato come uno degli affari saltati all’ultimo minuto.