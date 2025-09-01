Questo sito contribuisce all'audience di

Niente Verona per Faivre: ripensamento all’ultimo del giocatore

Luca Bendoni 1 Settembre 2025
faivre-bournemouth-imago-INTERNO
Roman Faivre, Bournemouth (Imago)

Romain Faivre non sarà un giocatore del Verona: il giocatore non ha firmato il contratto

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Romain Faivre dal Bournemouth al Verona.

I due club avevano trovato l’accordo sulle cifre: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Il giocatore, nei minuti finali del mercato, ha deciso di rifiutare la proposta dei gialloblù. L’affare è dunque saltato.

Romain Faivre resterà al Bournemouth e verrà ricordato come uno degli affari saltati all’ultimo minuto.