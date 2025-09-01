Questo sito contribuisce all'audience di

Hellas Verona, a sorpresa vicino Romain Faivre dal Bournemouth

Gianluca Di Marzio 1 Settembre 2025
faivre-bournemouth-imago-INTERNO
Roman Faivre, Bournemouth (Imago)

A sorpresa Romain Faivre a sorpresa vicino all’Hellas Verona: il centrocampista può arrivare dal Bournemouth

Vicino a sorpresa un rinforzo per il centrocampo dell’Hellas Verona. Romain Faivre, centrocampista del Bournemouth, può arrivare alla corte di Paolo Zanetti.

Il classe ’98, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Brest, ha collezionato oltre 130 presenze in Ligue e conta 8 in Champions League, proprio nella scorsa annata.