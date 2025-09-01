Hellas Verona, a sorpresa vicino Romain Faivre dal Bournemouth

A sorpresa Romain Faivre a sorpresa vicino all’Hellas Verona: il centrocampista può arrivare dal Bournemouth

Vicino a sorpresa un rinforzo per il centrocampo dell’Hellas Verona. Romain Faivre, centrocampista del Bournemouth, può arrivare alla corte di Paolo Zanetti.

Il classe ’98, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Brest, ha collezionato oltre 130 presenze in Ligue e conta 8 in Champions League, proprio nella scorsa annata.