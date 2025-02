Il Marsiglia insiste per Fagioli: chiesto il prestito alla Juventus

Marsiglia e Fiorentina continuano a lavorare per arrivare al centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli

Ancora da definire il futuro di Nicolò Fagioli. Il classe 2001 potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di mercato, anche in virtù del poco spazio che sta trovando in bianconero.

L’ex Cremonese ha già da tempo l’accordo con la Fiorentina, ma manca ancora quello tra i club. Le due società stanno lavorando sulle cifre dell’eventuale obbligo di riscatto a favore della società viola (Clicca qui per i dettagli).

Il Marsiglia ci sta provando e ha chiesto il calciatore in prestito senza l’inserimento dell’obbligo.

La Juventus chiede 20 milioni per lasciarlo partire. In questa stagione, Nicolò Fagioli ha giocato 22 partite tra tutte le competizioni.