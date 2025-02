Fagioli saluta la Juventus: “Difficile andar via dopo 11 anni fantastici”

Nicolò Fagioli è ormai un nuovo calciatore della Fiorentina ma ha voluto salutare la Juventus con un lungo messaggio sui social

Nell’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato, Nicolò Fagioli ha lasciato la Juventus per trasferirsi alla Fiorentina (Le cifre e i dettagli dell’operazione).

Prima di iniziare la sua nuova avventura – la terza dopo i bianconeri e la Cremonese – il classe 2001 ha voluto salutare la squadra con cui ha condiviso 11 anni di carriera.

Dall’inizio nelle giovanili all’esordio in prima squadra, fino alla vittoria della Coppa Italia: Fagioli ha ripercorso le tappe in bianconero.

Non mancano, inoltre, le belle parole per i tifosi che gli sono stati vicino anche nei momenti non facili vissuti per il caso scommesse.

Fagioli saluta la Juventus

Con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, Nicolò Fagiolo ha salutato la società bianconera: “È arrivato il momento di salutare. È sempre difficile andare via da un posto in cui ti sei sempre sentito a casa, dove hai trovato compagni e persone che sono diventati amici durante questo lungo periodo.

Sono stati 11 anni fantastici. Sono stati 11 anni di pura passione e puro amore. Sono volati!

Ho avuto la fortuna di potermi allenare e giocare con giocatori che hanno fatto la storia del calcio e di questa società come Cristiano Ronaldo, Buffon, Chiellini, Dybala, Bonucci, Di Maria, Marchisio, Barzagli, Danilo, Alex Sandro, Cuadrado, Szczęsny e scusate se ne dimentico qualcuno”.

E poi ha aggiunto: “Voglio ringraziare tutti gli allenatori che mi hanno allenato da quando ero ragazzino fino adesso. In particolare mister Pirlo che mi fece esordire e mister Allegri che mi diede l’opportunità di consacrarmi con questa maglia. Voglio ringraziare la società e tutti i direttori che hanno lavorato in questi anni di Juve. Un immenso grazie anche a tutte le persone che lavorano dietro le quinte come magazzinieri, dottori, fisioterapisti, stampa, team manager, preparatori atletici a cui sono e sarò sempre affezionato.

E poi infine voglio ringraziare di cuore tutto i tifosi Juventini. Mi hanno sempre supportato anche quando, come sapete, non ho passato momenti belli. Sono eternamente grato a loro. E come mi ha sempre detto il presidente Andrea Agnelli… FINO ALLA FINE”.