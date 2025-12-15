Roma-Fàbregas, dal contatto diretto al no del Como: il retroscena

Fàbregas sulla panchina dei giallorossi? Il retroscena di mercato prima dell’arrivo di Gasperini

E se vi dicessimo che Fàbregas avrebbe potuto allenare la Roma? Dal primo contatto diretto con lo spagnolo al no del Como, i giallorossi decisero poi di puntare definitivamente su Gasperini.

Come raccontato dalla nostra redazione, i primi approcci – per provare a strappare l’ok di Fàbregas – furono nel mese di maggio.

Il biancoblù e il presidente Suwarso però, come accaduto con Inter e Bayer Leverkusen, chiusero completamente ogni spiraglio per la cessione perché non intenzionata a trattare o farne una questione economica

Lo spagnolo, di conseguenza, si convinse del progetto e del percorso con la volontà di proseguire ancora insieme.