Roma, contatto diretto con il Como per Fàbregas: tentativo respinto

Cesc Fabregas, allenatore del Como (Imago)

Nella giornata di sabato 24 maggio, la Roma ha avuto un contatto diretto con il Como per “liberare” Cesc Fabregas

La Roma continua a lavorare in vista della prossima stagione. E chiaramente, c’è molta attenzione anche per il nuovo allenatore.

Nella giornata di ieri, sabato 24 maggio, il club giallorosso ha avuto un contatto diretto con il Como per “liberare” Fàbregas e provare ad avere l’ok da parte del club lombardo.

In tal senso, però, non ci sono stati spiragli così come avvenuto per il Bayer Leverkusen. Il Como, infatti, sta già preparando la prossima stagione con l’allenatore spagnolo e non vuole trattare, o comunque farne una questione economica, per cederlo.

Tale situazione, dunque, è un segnale che conferma come la Roma non abbia ancora un’intesa definitiva per il successore di Claudio Ranieri. Da valutare, dunque, se la Roma insisterà per Gian Piero Gasperini – che è stato contattato più volte – o se sceglierà un’altra strada.

Roma-Fabregas: “no” del Como

Come detto, la Roma avrebbe effettuato un tentativo per Cesc Fabregas, ricevendo in risposta la chiusura da parte del Como. La società del presidente Mirwan Suwarso non sarebbe intenzionata a trattare o farne una questione economica per cedere il proprio allenatore.

Non si esclude che i giallorossi possano provare a insistere, ma al momento il Como non è disposto a trattare. Ad ogni modo, finora nella lista della dirigenza giallorossa per il successore di Ranieri non rientrano né sono stati contattati Pioli, Allegri, Sarri, Mancini e Nuno Espirito Santo.

La situazione della Roma

Dopo un avvio stagionale molto complicato caratterizzato dagli esoneri di Daniele De Rossi e Ivan Juric, l’arrivo di Claudio Ranieri ha risollevato la squadra. Alla vigilia dell’ultima partita di campionato, i giallorossi si presentano in quinta posizione con 66 punti, uno in meno della Juventus quarta.

Per assicurarsi un posto nella prossima edizione della Champions League, è necessario che i giallorossi scavalchino la Juve. Dunque l’obiettivo è ottenere un successo in casa del Torino (qui la probabile formazione) e sperare che i bianconeri non vadano oltre un pareggio nella trasferta di Venezia.