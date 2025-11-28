Le considerazioni di Cesc Fàbregas prima di Como-Sassuolo, valida per la tredicesima partita di Serie A

Torna in campo il Como, reduce da una straordinaria vittoria per 1-5 sul campo del Torino. La squadra di Cesc Fàbregas è alla ricerca dell’undicesimo risultato utile consecutivo in tutte le competizioni.

Proprio l’allenatore spagnolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Sassuolo, valida per la tredicesima giornata di campionato.

Fàbregas ha raccontato il rapporto con Grosso: “Non abbiamo avuto la fortuna di parlare molto. Però un giorno mi piacerebbe perché è un allenatore giovane e con belle idee“.

Ha proseguito parlando del proprio gruppo: “Quando si lavora bene, il risultato arriva. Adesso è una questione di continuità, di mentalità. Un segnale di una buona squadra è quando si gioca bene, la partita dopo si gioca bene. Una squadra che fa molto bene una volta, la successiva così così, l’altra torna a fare bene e l’altra male, merita una media-bassa classifica. Se vogliamo essere là davanti e fare una stagione importante, dobbiamo avere quella continuità. Loro devono capirlo velocemente. Siamo una squadra giovane ma è tutto dentro la testa e volerlo sempre di più“.

In chiusura ha commentato la mentalità della sua squadra: “Ho fatto vedere ai ragazzi quello che abbiamo creato a Torino. È questa la squadra che vogliamo essere, mi voglio riconoscere in questa mentalità e in questo tipo di gioco offensivo, sempre con un’attenzione importante alla fase difensiva”.

“Noi dobbiamo essere liberi di testa. Giochiamo in casa, la gente si vuole divertire e vuole vedere una squadra che gioca un calcio propositivo. È questo quello che proviamo a fare“.