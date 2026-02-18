Como, Fabregas: “Oggi abbiamo la possibilità di ripartire. Caqueret falso 9? Tutti lo fanno”

Prima della gara tra Milan e Como, recupero della 24ª giornata di Serie A, l’allenatore biancoblù Fabregas ha presentato il match a DAZN: le sue parole

Milan e Como tornano in campo per recuperare il loro match della 24ª giornata di Serie A, in una gara molto importante per entrambe le squadre: i padroni di casa vogliono ridurre la distanza con l’Inter, mentre i biancoblù potrebbero scavalcare l’Atalanta in classifica.

Cesc Fabregas ha parlato a DAZN prima del match con i rossoneri, cominciando dalle motivazioni che caricano i giocatori: “Se ci fosse bisogno di motivare i ragazzi in una notte come questa ci sarebbe un problema. Abbiamo una grande opportunità, quella di ripartire dopo una partita non bellissima contro la Fiorentina. È bello ripartire contro una squadra grande e in questo stadio appena 4 giorni dopo“.

L’Y del Como ha poi proseguito commentando anche dell’interpretazione della partita: “Siamo una squadra corta, non pronta per giocare ogni 3/4 giorni. Dobbiamo riprendere il minutaggio. Oggi è una partita importante ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo un’altra gara tra 65 ore“.

Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Como, le parole di Fabregas prima del match con il Milan

Fabregas si è poi espresso sulla formazione : “Caqueret falso 9? Tutti lo fanno, si vede dalla mobilità. Dobbiamo provare a creare spazi che possono fare male al Milan. Dobbiamo attaccare la profondità e provare a tenere la palla e fare male quando l’abbiamo“.