Il Como dice no all’Inter per Cesc Fabregas: la situazione.

Il Como chiude le porte all’Inter per Cesc Fabregas. Con una nota ufficiale, il club ha risposto alle indiscrezioni sull’interesse nerazzurro per l’allenatore spagnolo, ribadendo con fermezza la propria posizione: Fabregas resterà sulla panchina del Como anche nella prossima stagione di Serie A.

La società ha infatti dichiarato di aver già rifiutato in modo diretto l’eventuale approccio dell’Inter, comunicando la propria decisione al presidente del club nerazzurro.

La risposta, secondo quanto riferito dal Como, è stata accolta con rispetto e chiarezza, nel segno di rapporti istituzionali corretti tra le due società.

Il comunicato intende anche smentire con forza le voci sempre più insistenti che avrebbero voluto Fabregas come candidato per la panchina interista, in vista della stagione 2025/26.

La nota del Como

Il Como chiude la porta all’Inter per Fabregas: “Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta tra club che nutrono reciproco rispetto”.

L’Inter dunque dovrà virare altrove, con Patrick Vieira in vantaggio su Cristian Chivu come sostituto di Simone Inzaghi.

Il club nerazzurro ora ha bisogno di mettersi al lavoro per trovare una guida tecnica in vista del Mondiale per Club.