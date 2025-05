Cesc Fàbregas (IMAGO)

Le parole dell’allenatore del Como, intervenuto come ospite a Sky Calcio Club per il commento della giornata di campionato.

Cesc Fabregas e il suo Como sono una delle rivelazioni di questa stagione di Serie A.

Da neopromosso, infatti, il Como si è già assicurato la salvezza aritmeticamente e non smette di stupire. 48 punti e decima posizione, davanti a Torino, Udinese e Genoa.

Il futuro di Fabregas, però, potrebbe non essere più in Lombardia: al termine del match vinto per 3-1 contro il Cagliari l’ex centrocampista del Barcellona ha rilasciato alcune dichiarazioni che lasciano pensare a un addio (LEGGI QUI LE PAROLE)

Di seguito, le parole di Cesc Fabregas a Sky Calcio Club.

Como, le parole di Fabregas

Prima di tutto, al termine della sfida tra Napoli e Genoa lo spagnolo ha parlato di Conte, che lo ha allenato al Chelsea: “Lui è un campione, sa gestire bene tutti gli episodi. È un momento di tanta tensione, però lui ha grande esperienza e una mentalità forte. Sicuramente troverà una soluzione. Ora hanno il Parma, una squadra che non pressa molto alta e per questo dovranno avere pazienza“.

E poi, sull’Inter: “Dopo una vittoria così ti dà grandissima forza. Dell’Inter a me piace tutto, la studio tantissimo perché hanno una maniera di attaccare diversa dalle altre”.

Parlando del gioco del suo Como, invece, Fabregas ha dichiarato: “Noi crediamo in questo e lo facciamo dal giorno 1. Io ho sempre detto che anche in Serie A non avremmo cambiato filosofia. Io ho sicuramente ancora un po’ di inesperienza, e quando la squadra non è in partita mi innervosisco”.

Cesc Fàbregas (IMAGO)



“Ranieri è un modello per me”

Ma qual è stato l’allenatore che ha dato di più a Fabregas? Lo spagnolo ha risposto così: “Quando ero giovane ho avuto la fortuna di avere il miglior allenatore per i giovani: Arsene Wenger. Lui si interessava moltissimo al rapporto e all’intesa tra i calciatori, e anche a me piace lavorare così“.

“Il Como è stata una grande opportunità per me. Ho iniziato ad allenare la Primavera con un pensiero lontano di allenare anche la prima squadra, anche se tutto è successo più rapidamente. Tutto quello che sta succedendo è avvenuto rapidamente”.

Sulle voci legate a un possibile passaggio al Bayer Leverkusen: “Io penso a lavorare. Sono molto all’inizio della mia carriera, c’è tanto da fare. Ho una squadra giovane che mi segue, sono molto fortunato. La vita è fatta di opportunità e timing. La Serie A mi sta facendo imparare molto e facendo vedere cose nuove, per questo sono tanto contento”.

“Ranieri è un modello per me, ho parlato con lui tante volte e devo solo ringraziarlo perché mi ha fatto imparare molto”.