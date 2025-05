Le ultime novità sul futuro dell’allenatore spagnolo

Il Como e Cesc Fabregas, avanti insieme. In questi ultimi giorni, come raccolto da Marco Demicheli, ci sono stati contatti positivi tra le parti per trovare un accordo. Lo spagnolo, dunque, resta sulla panchina del club.

Nonostante il Bayer Leverkusen abbia spinto forte per portarlo in Germania, come raccontato negli ultimi giorni, il Como ha convinto l’ex centrocampista a restare.

Fabregas, dunque, resta sulla panchina del Como. E dopo aver raggiunto la salvezza aritmetica in Serie A è pronto a vivere un’altra stagione con il club italiano.

Il Como, dopo 36 giornate del campionato di Serie A, ha accolto 48 punti grazie ai gol di Patrick Cutrone e compagni.