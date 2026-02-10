Como, Fabregas: “Prestazione di squadra e di famiglia. Traguardo storico”

Tutte le dichiarazioni dell’allenatore del Como Cesc Fabregas al termine del quarto di finale di Coppa Italia giocato contro il Napoli

È storia per il Como. I biancazzurri battono il Napoli ai tiri di rigore e volano in semifinale di Coppa Italia, dopo affronteranno l’Inter. Al termine del match del Maradona, Cesc Fabregas si è presentato inevitabilmente soddisfatto ai microfoni di Sky Sport: “Un traguardo storico, un momento bello e positivo. Guardiamo alla prossima, sarà dura per alcuni per l’adrenalina. Dobbiamo ritornare subito con i piedi per terra perché vogliamo andare a vincere con la Fiorentina“.

L’allenatore spagnolo è tornato anche sulla decisione di sostituire Ramon pochi minuti dopo le proteste del Napoli per la mancata doppia ammonizione del difensore: “Un giocatore di 20 anni, sta facendo bene ma non sentendo la pressione rischi di essere troppo aperto in alcune situazioni. Se rimani in dieci diventa tutto molto più difficile“.

Tanti gli aspetti positivi per Fabregas: “Penso che il primo tempo abbiamo fatto molto bene, già dal 1′ abbiamo iniziato a mandare un messaggio positivo. Abbiamo fatto una partita un po’ diversa perché non siamo andati tantissimo a pressare, quando inizi a farlo loro ti trovano specialmente con un attaccante così“.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore del Como.

Coppa Italia, le parole di Fabregas dopo Napoli-Como

L’allenatore del Como ha parlato anche dei tanti infortuni del Napoli: “Capisco la difficoltà del Napoli con gli infortuni, anche noi l’abbiamo provata. Abbiamo fatto una prestazione di squadra e di famiglia“.

L’intervista di Fabregas si è conclusa parlando dell’atteggiamento della sua squadra prima dei rigori: “Li ho ringraziati prima dei rigori, siamo una squadra giovane e diventa fondamentale crederci. Godetevi questi minuti e questi rigori gli ho detto. Abbiamo avuto la fortuna di calciare prima“.