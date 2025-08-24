Como, Fabregas: “Nico Paz è contentissimo qua, vuole essere un top player”

Le parole di Fabregas al termine di Como-Lazio

Inizia col piede giusto il Como la sua seconda stagione consecutiva in Serie A, con una bella vittoria in casa contro la Lazio.

Decisivi i gol, arrivati entrambi nel secondo tempo, di Douvikas e Nico Paz per il 2-0 finale.

Partita ricca di emozioni, in cui è stato protagonista proprio Nico Paz con un assist e uno splendido gol. Gara per certi versi anche storica, col primo announcement arbitrale in seguito al gol annullato a Castellanos per fuorigioco.

Anche di queste cose ha parlato Cesc Fabregas ai microfoni di Sky Sport nel post partita. Di seguito le sue parole.

Como, Fabregas: “I ragazzi hanno la giusta mentalità”

Fabregas ha parlato così della sua squadra: “Siamo una squadra aggressiva, vogliamo fare bene, stare organizzati e pressare. Io sono molto esigente. L’anno scorso avevamo sofferto troppo nel finale, per questo abbiamo fatto diversi acquisti“.

E ancora: “I ragazzi sono giovani, ma abituati a voler vincere e ad avere la giusta mentalità, nel sapere cosa fare con la palla e giocare a calcio. Faranno degli errori, certo, ma credo in loro e che andranno avanti anche nei momenti brutti“.

Fabregas: “Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra fortissima”

Fabregas ha poi parlato anche di singoli, partendo da Jacobo Ramón: “Ramón ha giocato bene, è la sua prima stagione da professionista. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra fortissima, la Lazio ha grandissimi giocatori. Quando la mia squadra gioca così mi fa emozionare“.

Infine, lo spagnolo ha concluso parlando dell’uomo partita: “Nico Paz? So che è contentissimo a Como, vuole essere un top player. Si allena sempre sulle punizioni e ha segnato“