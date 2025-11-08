Como, Fabregas: “Morata deve sbloccarsi. Mina? Non commento giocatori così”

Le parole dell’allenatore del Como, Cesc Fabregas, al termine della partita contro il Cagliari

Dopo quello contro il Napoli, arriva il secondo 0-0 consecutivo per il Como di Cesc Fabregas.

L’allenatore, nel post partita ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi.

Como che con questo risultato si porta a 18 punti in classifica e continua la striscia di partite senza sconfitte: 9 tra campionato e coppa Italia.

Di seguito le parole di Cesc Fabregas al termine della partita contro il Cagliari.

Como, le parole di Cesc Fabregas

L’allenatore del Como si è soffermato sul momento che sta vivendo il suo capitano: “Morata deve sbloccarsi, ma un attaccante non ha solo il compito di dover far gol. Io, com’è ovvio che sia, difendo il mio giocatore. Il comportamento di Mina? Non commento questo tipo di giocatori, dovrebbe pensarci l’arbitro”.

Poi sulla partita: “Oggi ho provato a giocare con i due terzini alti, ma non è bastato. Abbiamo avuto due grandi occasioni Morata e Diao ma loro si sono difesi molto bene. Non siamo ancora pronti ad affrontare questo tipo di squadre, ci mancano dei giocatori di presenza all’interno dell’area di rigore avversaria. Oggi Baturina ha fatto un passaggio in più, non cogliendo l’opportunità di poter far goal. Dobbiamo infatti migliorare il tempismo”.