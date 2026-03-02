Coppa Italia, Fabregas non parlerà in conferenza stampa prima di Como-Inter
L’allenatore del Como Cesc Fabregas non parteciperà alla consueta conferenza pre partita in vista della gara di Coppa Italia contro l’Inter
Cesc Fabregas non parlerà in conferenza stampa in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter.
Questo perché non essendoci l’obbligo per gli allenatore nelle competizioni in Italia, l’allenatore spagnolo ha scelto di concentrarsi sui prossimi match.
Club che sarà impegnato in pochi giorni prima contro i nerazzurri, poi contro Cagliari prima e Roma dopo in campionato.
Como che dopo gli ottimi risultati dell’anno scorso ha alzato ancora di più il livello in questa stagione, trovandosi in piena lotta per la zona Champions. Oltre all’obiettivo Coppa Italia, con il Bologna che detiene il titolo.